Das Hickhack ist beendet. Hansa Rostock tritt am Sonntag beim Tabellenführer und Erzrivalen an – und der Gäste-Block im Millerntorstadion bleibt leer. Wie der Aufsteiger am Dienstagabend mitteilte, wird das zunächst angefragte und von St. Pauli zur Verfügung gestellte Karten-Kontingent an den Kiezklub komplett zurückgegeben.

Der Verein folgt damit einem umstrittenen Mitgliedervotum. Dennoch wollen viele Rostocker Fans nach Hamburg reisen, was nichts Gutes verheißt.

Wegen 2G am Millerntor: Hansa Rostock verzichtet auf Karten

„Hintergrund der Entscheidung ist die für alle Besucher des Millerntor-Stadions geltende 2G-Regelung“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme von Hansa. Man folge einer „Handlungsempfehlung des Mitgliederbeirates“.

Am Donnerstag hatte es ein Treffen mit der Vereinsführung im Ostseestadion getroffen. Es wurde diskutiert und abgestimmt. Laut Verein seien 95 Prozent der anwesenden Mitglieder für einen Verzicht auf die Karten gewesen.

Viele Hansa-Fans wollen trotzdem aus Rostock nach St. Pauli kommen

Viele Fans und Mitglieder sind jedoch sauer, hätten ihr Team gerne im Stadion unterstützt, fühlen sich übergangen. Sie kritisieren in den einschlägigen Foren, dass sie von der Veranstaltung nichts gewusst hätten und das Votum nicht repräsentativ sei. Vorwurf: Die organisierte Fanszene habe ihre Interessen durchgedrückt. Das Thema sorgt für Streit. Von einer Spaltung der Anhängerschaft ist die Rede.

Ruhig dürfte es rund um das Spiel am Sonntag jedoch nicht werden. Nach MOPO-Informationen planen zahlreiche Hansa-Fans des harten Kerns schon länger, auch ohne Stadionbesuch nach Hamburg zu reisen, manche schon am Freitag. Es werden gewaltsame Zusammenstöße rivalisierender Fans im Stadionumfeld und auf dem Kiez befürchtet. In der Diskussion ist auch ein organisierter Support vor dem Stadion beim Spiel.