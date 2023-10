Ein Highlight im Fußball-Mekka: St. Pauli-Profis messen sich mit Harry Kane

Er hat schon so einiges an Erfahrungen angehäuft im Lauf seiner Karriere, unter anderem zwei WM-Teilnahmen stehen in der Vita von Jackson Irvine. Am Freitagabend wartet ein weiteres Highlight auf ihn, Connor Metcalfe und die Nationalelf Australiens.

Im Londoner Wembley-Stadion geht es für das St. Pauli-Duo gegen Gastgeber England. „Ich bin sehr aufgeregt“, räumt der 30-Jährige vor seiner Abreise ein. Im Wembley, dem „Fußball-Mekka“ (Irvine), spielen zu dürfen, „ist eine Gelegenheit, die man vielleicht nur einmal im Leben bekommt. Ich freue mich sehr darauf.“ Für ihn und seinen Vereinskollegen und Landsmann sei es „eine sehr spezielle Woche“.

Irvine freut sich auf Harry Kane

Und zwar nicht nur, weil es am Freitag laut Irvine „gegen eine Weltklasse-Mannschaft mit Spielern wie Harry Kane“ geht. Denn drei Tage später steht – ebenfalls in London – eine weitere wichtige Partie auf dem Plan. Dann geht es im Rahmen der erstmals seit 1954 wieder stattfindenden Soccer Ashes gegen Neuseeland. Der nur zwischen diesen beiden Nationen ausgespielte Wettbewerb wurde nach dem Verlust der Trophäe ausgesetzt und feiert jetzt das Comeback, nachdem der Enkel eines früheren Vorsitzenden des australischen Verbands diese wiedergefunden hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: „Zutiefst verstörend“: St. Paulis komplizierte Solidarität im Nahost-Konflikt

Von der letzten Länderspielreise war Irvine verletzt zurückgekehrt, eine Absage stand für St. Pauli dennoch nie im Raum. „Das Highlight“, sagte Coach Fabian Hürzeler, „nehmen wir ihm nicht.“