Gefährlich: Ex-Kiezkicker überzeugt bei Gegner Darmstadt

Er ist zwar kein Hamburger Jung, aber in Itzehoe und somit nicht weit vor den Toren der Hansestadt geboren. Trotzdem kommt Braydon Manu am Samstag im Trikot des SV Darmstadt 98 am Millerntor vorbei. Und das, obwohl der heute 25-Jährige einst im Nachwuchs des FC St. Pauli unterwegs gewesen ist.

„Er war da, bevor ich ins NLZ gekommen bin. Ich selber habe ihn gar nicht mehr erlebt“, sagte Timo Schultz über den Ghanaer, der bis 2013 Braun und Weiß getragen hat, nachdem er zuvor schon beim Eimsbütteler TV und auch beim HSV gekickt hatte. „Mir ist erzählt worden, dass er immer sehr gut drauf war, sehr viel Energie hatte“, erklärte Schultz. Manu sei „nicht ganz so gut organisiert“ gewesen, ergänzte er lächelnd, „aber das ist auch normal im Alter von 14, 15, 16 Jahren“.

Manu jahrelang nur im Amateur-Fußball unterwegs

Der pfeilschnelle Offensivmann sei ein Paradebeispiel dafür, dass „der Weg der Spieler nicht immer nur geradeaus verlaufen muss und schon gar nicht NLZ-konform“, unterstrich Schultz. Tatsächlich ist Manus Werdegang von diversen Umwegen gekennzeichnet. Von St. Pauli zog es ihn für ein Jahr zum SC Condor, 2014/15 kickte er für den Lüneburger SK Hansa, ehe er zu Eintracht Braunschweig wechselte, wo er aber über Einsätze in der zweiten Mannschaft nie hinauskam.

Erst beim Halleschen FC schaffte er dann den Sprung in den Herrenbereich, was Darmstadt auf ihn aufmerksam werden ließ, wo er seit 2019 unter Vertrag steht und inzwischen zum Nationalspieler Ghanas wurde. „Gerade solche Typen, wie er einer ist, tun einer Mannschaft immer ganz gut“, befand Schultz. „Die Skills, die er hat, sieht man auf dem Platz. Die Freude und die Energie, mit der er spielt – das ist schon schön anzusehen.“