Warum sich St. Pauli und Werder Bremen wieder einen Flieger teilen

Let’s do it again. So lautete das Motto des FC St. Pauli und des SV Werder Bremen bei der Planung des Wintertrainingslagers. Wie im Vorjahr reisen die beiden Nordklubs gemeinsam nach Spanien und bestreiten vor Ort ein Testspiel gegeneinander.

Aus Erfahrung gut. Aber anders als für Werder kein gutes Omen für St. Pauli. Die Kiezkicker lassen dem braun-weiß-grünen Trip diesmal hoffentlich eine bessere Rückrunde folgen als in der Vorsaison …

Vom 2. bis zum 9. Januar bereitet sich die Mannschaft von Trainer Timo Schultz erneut in Benidorm an der Costa Blanca auf die zweite Saisonhälfte vor und absolviert ein Testspiel gegen das Team von Ole Werner. Die Partie des Zweitligisten gegen den Erstligisten findet am 4. Januar statt. Vier Tage später bestreitet St. Pauli einen zweiten Test. Der Gegner steht noch nicht fest.

Zwei Vereine in ein Flugzeug ist günstiger

Beide Vereine werden sich bei An- und Abreise eine Charter-Maschine teilen. Das teilt auch die Kosten und spart Emissionen.

Im Vorjahr war die gemeinsame Trainingslager-Tour ungewöhnlicher, da beide Klubs Liga-Rivalen und Konkurrenten im Aufstiegskampf waren. St. Pauli war zum damaligen Zeitpunkt Spitzenreiter, Werder Siebter. Während die Bremer als Rückrunden-Beste aufstiegen, stürzten die Braun-Weißen ab. Deshalb gibt es bei der Neuauflage der gemeinsamen Spanien-Tour einen Klassenunterschied. Aber nicht im Flugzeug.