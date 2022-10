Ehemaliges St. Pauli-Talent greift in den USA nach dem Meistertitel

Es ist wahrlich eine bemerkenswerte Entwicklung, die Leon Flach hinter sich hat, seit der 21-Jährige den FC St. Pauli im März 2021 verließ und in die US-amerikanische MLS zu Philadelphia Union wechselte. Und sie könnte am Samstag einen vorläufigen Höhepunkt finden.

Denn dann tritt der zentrale Mittelfeldspieler mit seinem Team im Finale um die Meisterschaft in der höchsten Spielklasse der USA an und trifft auf den Los Angeles FC um Europameister Giorgio Chiellini und Champions-League-Sieger Gareth Bale. Trainer beim Westküsten-Meister LA ist der frühere Hannoveraner Profi Steven Cherundolo.

Ex-St. Pauli-Talent Leon Flach spielt um USA-Meisterschaft

Flach und Philadelphia Union hatten sich am Sonntagabend im Eastern Conference Final gegen den New York City FC mit 3:1 durchgesetzt und sich so nicht nur zum Ostküsten-Champion gekrönt, sondern auch fürs gesamtnationale Finale qualifiziert. Flach spielte – wie meistens in dieser Saison – 90 Minuten durch.