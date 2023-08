Dzwigala steht im Regen – eine gute Nachricht für St. Pauli

Im Regen stand er nicht alleine, aber für Adam Dzwigalas Fitness war es ein besonders gutes Zeichen, dass er nass wurde.

Der polnische Verteidiger bestritt am Dienstag die komplette, von mehreren kräftigen Schauern gespickte Trainingseinheit – im Gegensatz zu seinen Vorderleuten Etienne Amenyido und Maurides, die an der Kollaustraße geschont wurden.

Dzwigala meldet sich im Training zurück

Nach dem Ajax-Abgang von Jakov Medic wird Dzwigala damit mehr und mehr zur Abwehr-Alternative – zumal Karol Mets wegen seiner Roten Karte gegen Düsseldorf zwei Punktspiele fehlen wird. Die Chance für einen fitten Edelreservisten.

Ob der 27-Jährige sich bereits beim Pokalspiel zeigen kann, ist allerdings fraglich. Mets’ Sperre gilt nur für die Zweite Liga, er dürfte die Defensive am Samstag in Delmenhorst (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) also zusammenhalten. (fh)