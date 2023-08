Dzwigala oder Nemeth? St. Pauli-Trainer Hürzeler hört auf seinen Bauch

In Fürth teilten sie sich die Arbeit. Adam Dzwigala begann in St. Paulis Dreierkette für den rotgesperrten Karol Mets, David Nemeth löste ihn nach der ersten Halbzeit ab, weil Dzwigala mit der Hitze zu kämpfen hatte. Nemeth machte seine Sache ebenfalls gut. Stellt sich nun die Frage. Wer startet gegen Magdeburg?

„Mir haben beide sehr gut gefallen, also bin ich happy, dass beide da sind“, befand Trainer Fabian Hürzeler vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Gleich auf sieht der Übungsleiter seine beiden Kandidaten für den Abwehrverbund auch in Sachen Fähigkeiten: „Beide haben ihre Stärken im Spiel mit dem Ball. Sei es mit Kurzpässen oder mit Bällen ins Zentrum.“

Bei allen Parallelen könnte Dzwigala dennoch die Nase vorn haben. Den Grund lieferte Hürzeler gleich mit. Bei Nemeth müsse man schließlich sehen, „wie fit ist er wirklich nach seiner langen Verletzung“. Wieder so früh wechseln wolle man nicht. Für seine Entscheidung will sich Hürzeler noch mit der medizinischen Abteilung abstimmen und sich abschließend auf sein „Bauchgefühl“ verlassen.