Der Abgang von Afeez Aremu in Richtung Kaiserslautern am Mittwoch hatte sich nicht unbedingt abgezeichnet, nachvollziehbar war er allemal. Seine Chancen auf Spielzeit tendierten gegen Null. In der Kaderbreite hinterlässt der Nigerianer dennoch ein Loch. Wie dieses gestopft werden soll, verrät Sportchef Andreas Bornemann in der MOPO.