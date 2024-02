Dürfen Zoller und Ahlstrand in Magdeburg ran? St. Pauli-Trainer Hürzeler äußert sich

Erik Ahlstrand wird zum Insel-Hopper. St. Paulis Winter-Zugang feierte im Januar sein Länderspiel-Debüt für Schweden. Beim 2:1 gegen Estland trafen sich die beiden Nord-Länder im weitaus wärmeren Pafos auf Zypern, Ahlstrand kam eine Viertelstunde vor Schluss ins Spiel.

Wann kommen Einsatzminuten für den FC St. Pauli dazu? „Erik versteht unsere Spielidee immer besser“, zog Hürzeler ein erfreuliches Zwischenfazit. Bei der intensiven Einheit am Mittwoch sei erkennbar gewesen, dass der 22-jährige Mittelfeldspieler „diese Intensität mitgehen kann“.

„Sehr wichtig für unser Spiel“: Das sagt St. Pauli-Trainer Hürzeler über Ahlstrand

Bei aller Entwicklung ist St. Pauli schließlich noch nicht so weit, einen Nationalspieler zur bloßen Kaderauffüllung zu verpflichten. Ahlstrands Anschlussfähigkeit sei „sehr wichtig für unser Spiel“, machte Hürzeler klar, dass die Zeit des Schweden kommen wird.

Wohl noch nicht am Samstag in Magdeburg, was auch für Simon Zoller gilt, der zuletzt fast vollständig ins Mannschaftstraining eingebunden war. „Wann er ein Kader- oder Startelfkandidat ist, klären wir mit der medizinischen Abteilung“, sagte Hürzeler.