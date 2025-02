Dritter Sieg in Folge? St. Pauli kann auf drei neue Spieler zurückgreifen

Die Ausgangslage ist eigentlich gleich – und dann doch etwas anders. Hatte der FC St. Pauli die Hinspiele gegen Heidenheim (0:2) und Union Berlin (0:1) noch auf Augenhöhe bestritten, war der Auftritt beim 1:3 in Augsburg ein ziemlich mauer. Das hat auch Alexander Blessin nicht vergessen.

„Wir wissen genau, dass wir gegen Augsburg etwas gutzumachen haben, weil sie uns im Hinspiel den Schneid abgekauft haben“, sagte der Coach vor dem zweiten Heimspiel in Folge am Samstag. „Daraus wollen wir die Lehren ziehen und diesen Schwung aus den letzten beiden Spielen mitnehmen.“ Die konnten – eben gegen Heidenheim und Union – bekanntlich gewonnen werden. Gegen einen dritten Streich hätte der 51-Jährige natürlich nichts einzuwenden.

St. Pauli will die Siegesserie ausbauen

„Unser Ziel war es in der letzten Woche, das Novum zu schaffen und den zweiten Sieg in Folge zu holen. Das haben wir geschafft. Und jetzt gilt es natürlich, die Serie auszubauen.“ Wobei allen Beteiligten klar ist: Abermals müssen auf Worte Taten folgen. „Gerade gegen solche Mannschaften, die mit einer hohen Intensität spielen und zweikampfstark sind, müssen wir an unsere Grenzen gehen“, mahnte Blessin. Der FCA habe auch spielerische Mittel, „und diese Kombination zeichnet sie gerade aus. Es wird sicherlich kein leichtes Unterfangen, aber wir brauchen uns nicht zu verstecken“.

Zumal die neue Konkurrenzsituation im Kader schon im Training zu einem höheren Niveau geführt habe. „Jeder weiß, dass er Vollgas geben muss. Genau das wollten wir“, frohlockte der Trainer, der sich im Vergleich zum Union-Kader auf drei neue Gesichter freuen darf. Neben dem frisch verpflichteten Siebe Van der Heyden (von RCD Mallorca ausgeliehen) werden auch Abwehrchef Eric Smith und Defensiv-Allrounder Adam Dzwigala dabei sein. Das Duo hat seine jeweilige Sperre abgesessen.

Connor Metcalfe nähert sich dem Comeback

Ein leichtes Fragezeichen gibt es hinter James Sands. „Ihn haben wir vorsichtshalber rausgenommen, weil er die Spiele aus einer längeren Pause heraus absolviert hat und auch viele Kilometer gelaufen ist“, sagte Blessin über den aus New York geholten US-Amerikaner, der so grandios angekommen ist an der Elbe. „Ich gehe aber davon aus, dass er wieder zur Verfügung steht.“

Diesbezüglich auf einem guten Weg ist endlich auch Connor Metcalfe. „Er hat am Mittwoch und Donnerstag die ersten beiden Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, das ist von der Mannschaft auch beklatscht worden“, freute sich Blessin und fuhr fort: „Es ist schön, dass er den nächsten Schritt gemacht hat. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man weiß, dass er bald wieder zurückkommt.“