Sie sind gekommen, um zu bleiben. Das trifft auf jeden Bundesliga-Aufsteiger zu, nicht jeder aber kann das in die Tat umsetzen. Beim FC St. Pauli hingegen deutet vieles darauf hin, dass sich die Dinge in die richtigen Bahnen entwickeln. Und es klingt weder nach Fiktion noch großspurig zu behaupten, am Samstag gegen den FC Augsburg wäre der dritte Sieg in Serie möglich. Das Kiezklub-Hoch hat Gründe.