Dramatischer Abwärtstrend: Muss St. Paulis U23-Coach um seinen Job bangen?

Die Saisonbilanz der Profis des FC St. Pauli ist bislang unbefriedigend, keine Frage. Das Abschneiden der U23 aber trägt gar den Stempel „ungenügend“. Nach 14 Partien in der Regionalliga Nord rangiert die zweite Mannschaft mit mickrigen elf Punkten auf Platz 17. Der Abwärtstrend ist dramatisch.

Fünf Niederlagen in Serie, zuletzt eine 2:3-Heimpleite gegen Schlusslicht Emden, zuvor eine 1:5-Klatsche im Derby. Aus den jüngsten zehn Spielen holte die braun-weiße Reserve gerade mal einen Sieg und ein Remis.

FC St. Pauli: Elard Ostermann soll weiter U23-Trainer bleiben

Trainer Elard Ostermann, seit dieser Saison Chefcoach der U23, genießt nach MOPO-Informationen weiterhin das Vertrauen der Vereinsführung. Sein Stuhl wackelt derzeit nicht.

Allerdings müssen in den nächsten Wochen Siege her – am besten schon am Sonntag im Auswärtsspiel beim Tabellenzwölften Bremer SV.