Drama um den Klassenerhalt! St. Paulis U23 rettet sich in letzter Minute

Gerettet! Die Zweitvertretung des FC St. Pauli konnte sich am Sonntagnachmittag mit 2:1 gegen den VfV Hildesheim durchsetzen und krönt eine fulminante Rückrunde mit dem Klassenerhalt in der Regionalliga Nord.

Dabei war einmal mehr die starke Mentalität der Kiezkickerchen gefragt, denn in der 37. Minute traf Moritz Göttel nach einem Konter zur Führung für die Hildesheimer. Doch von Verunsicherung war bei St. Pauli in der Folge keine Spur – im Gegenteil: Noch vor der Pause glich Franz Roggow – neben Sascha Burchert einer von zwei Profis im Team – per direktem Freistoß in den rechten Knick aus.

Regionalliga: St. Paulis U23 schlägt Hildesheim und ist gerettet

Den Schwung des Ausgleichs nahmen die U23-Kicker mit in die zweite Halbzeit und erarbeiteten sich gleich mehrere Hochkaräter. Dennoch mussten sie sich bis kurz vor Schluss mit dem Jubeln zurückhalten – bis Bennet Winter, der ab Sommer ebenfalls einen Profivertrag besitzt, zum ganz wichtigen 2:1-Siegtreffer einnetzte.

Damit ist St. Pauli nun auch rechnerisch nicht mehr gefährdet, bei noch einem ausstehenden Spiel stehen vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz zu Buche.

Elard Ostermann: „Das ist sensationell“

Für die Braun-Weißen ist es der krönende Abschluss einer bärenstarken Rückrunde, mit der sie sich nach einer katastrophalen Hinserie zurück ins Geschäft brachten. Gab es in der ersten Saisonhälfte nur vier Siege zu bejubeln, war der Erfolg über Hildesheim in der zweiten bereits der zehnte Dreier.

„Wir haben eine überragende Rückrunde gespielt“, weiß auch Trainer Elard Ostermann: „Die Klasse vor dem Ende der Saison gehalten, das ist natürlich sensationell und darüber freuen wir uns jetzt auch extrem.“

Grundlegend für die Aufholjagd sieht er vor allem die Geschlossenheit und den Glauben seines Teams: „Gerade die vergangenen Monate zeigen, was man als einzelner Spieler und als Gruppe erreichen kann: Die Teamfähigkeit lebt, wenn man an sich glaubt, so kann man auch enge Spiele für sich entscheiden.“