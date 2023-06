Drama pur mit Happy End! St. Pauli hat jetzt einen Europameister

Es ist ein Ereignis, das beim FC St. Pauli wahrlich nicht die Regel darstellt: Der Kiezklub hat seit dem späten Samstagabend einen Europameister! Eric da Silva Moreira gewann mit der deutschen U17 auf denkbar dramatische Weise das EM-Finale gegen Frankreich und zählte während des gesamten Turniers in Ungarn zur Stammformation.

Wenn auch auf ungewohnter Position. Bei Braun-Weiß im Offensivbereich zu Hause, schulte ihn Nationalcoach Christian Wück zum rechten Verteidiger um. Dort stand das St. Pauli-Urgestein, das seit 2015 für den Millerntor-Nachwuchs die Schuhe schnürt, aus dem Stadtteil kommt und in der Nähe des Stadions wohnt, in allen wichtigen Spielen in der Startformation. Lediglich beim 3:0 gegen Schottland im letzten und bedeutungslosen Gruppenspiel bekam er eine Pause.

St. Paulis Eric da Silva Moreira schon ausgewechselt

Das Endspiel war nichts für schwache Nerven. In der Vorrunde hatten die Deutschen Frankreich noch mit 3:1 besiegt, diesmal stand es nach 90 ausgeglichenen Minuten 0:0. Ohne Verlängerung ging es direkt ins Elfmeterschießen, wenngleich ohne da Silva Moreira. Der war nach 75 Minuten gegen Bence Dardai ausgetauscht worden.

Und weil in Kapitän Noah Darvich gleich der erste DFB-Schütze scheiterte, sah es bis zum letzten französischen Schützen so aus, als würden Moreira und Co. am Ende mit leeren Händen dastehen. Doch dann parierte Keeper Max Schmitt gegen Sylla, Paris Brunner verwandelte zum 4:4, ehe Frankreichs Bouabré den Ball gegen den Pfosten donnerte. Assan Ouedraogo hatte Matchball – und behielt die Nerven.

Der Rest war unglaublicher Jubel, Freudentränen flossen, der zahlreiche Anhang, bestehend vor allem aus Familie und Freunden der Spieler, feierte ausgelassen mit den jungen Helden. „Es war ein unfassbar enges Match. Wir sind vielleicht der etwas glückliche Gewinner“, wird Wück auf der UEFA-Website zitiert: „Aber über das gesamte Turnier haben wir es verdient.“ Tatsächlich hat die Nachfolge-Elf der U17-Europameister von 2009 (mit den Ex-St. Paulianern Christopher Buchtmann und Lennart Thy) alle Partien in Ungarn gewonnen – auch dank Eric da Silva Moreira!