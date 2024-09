Doppelte Freude bei Smith: „Absolut“ einsatzfähig und Baby da

Am Ende ist alles gut geworden – und das im doppelten Sinne. Eric Smith ist nach seiner verletzungsbedingten Auswechselung im Spiel bei Union Berlin (0:1) über die Länderspielpause rechtzeitig wieder fit geworden. Außerdem kam auch sein Baby zur Welt, das ihm bei späterer Entbindung seine Anwesenheit beim Spiel am Sonntag in Augsburg hätte streitig machen können.

„Absolut“ einsatzfähig sei Smith laut Trainer Alexander Blessin. Die Probleme nach seinem Sprint zurück in Berlin sind auskuriert. „Ich muss ein großes Lob an die medizinische Abteilung aussprechen“, ergänzte Blessin erleichtert, weil er nun auf einen seiner wichtigsten Eckpfeiler bauen kann.

Blessin hofft auf Baby-Boost bei Smith

Und vielleicht läuft Smith sogar mit Baby-Boost in Augsburg auf. Der Schwede freute sich unter der Woche über die glückliche Geburt seiner Tochter, die am Mittwoch von Ehefrau Fanny auf die Welt gebracht wurde. Ob die Geburt Smith beflügeln könnte? „Für mich war es eher ein Schub, aber das ist bei jedem Spieler individuell zu sehen“, sagte Blessin, der selbst drei Töchter hat.

Zumindest deutete Smith einen möglichen Baby-Boost unter der Woche an, wie Blessin verriet: „Ich habe ihn locker und klar gesehen und mit einem breiten Grinsen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei ihm.“