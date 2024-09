Laut zu denken will auch oder vor allem dann wohlüberlegt sein, wenn das, was einem gerade durch den Kopf geht, einigermaßen absurd daherkommt. Es wirkte kurz vor Weihnachten 2023 ehrlicherweise noch ziemlich verrückt, sich eine kommende Erstliga-Saison mit dem FC St. Pauli und Holstein Kiel vorzustellen. Fabian Boll, mit beiden Klubs eng verbunden, sah das genauso und dachte sich nichts dabei, als er zu dem Zeitpunkt via Sky eine Wette anbot für den Fall, dass seine beiden Ex-Vereine aufsteigen werden. Am Freitag, den 13. September 2024, werden die Folgen davon zu sehen und zu spüren sein. Boll löst seine verlorene Wette ein.