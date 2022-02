Der 22. Februar 2020 wird vermutlich auf ewig der Tag in der Karriere des Matt Penney sein, von dem er noch in vielen, vielen Jahren erzählen wird. Weitere Erfolgskapitel wie jenes, als der Engländer beim 2:0-Derbysieg des FC St. Pauli im Volkspark den Treffer zum Endstand erzielt hatte, sind aktuell eher unwahrscheinlich.

Er ist immer noch relativ jung, 23 Jahre gerade einmal, aber die von Ex-Coach Jos Luhukay für eine Saison angeschobene Karriere des Linksverteidigers ist ins Stocken gekommen, ehe sie so richtig losging. Inzwischen ist Penney, der seinem Ziehvater aus gemeinsamen Tagen in Sheffield nach Hamburg gefolgt war, nicht mal mehr bei einem durchschnittlichen englischen Drittligisten erste Wahl.

Ex-St. Paulianer Matt Penney bei Ipswich Town nur Ersatz

Dabei ging es noch ganz gut los für ihn bei Ipswich Town, einem Verein, der auf der Insel einen großen Namen und eine ruhmreiche Vergangenheit hat mit einem FA-Cup-Sieg 1978 und einem Triumph im Europapokal 1981. Penney begann als Stammspieler, erzielte am dritten Spieltag gar ein Tor (beim 1:2 in Cheltenham), doch seitdem wechseln sich Phasen, in denen er von Beginn an spielt, mit solchen, in denen er gar nicht mal mehr zum Aufgebot zählt.

So wie aktuell. Am 15. Januar stand er beim 0:2 in Bolton noch auf dem Platz, seitdem jedoch ist er wieder völlig von der Bildfläche verschwunden. Und so wird auch Ipswich, derzeit Tabellenneunter in der League One, kaum noch zum Karriere-Sprungbrett für Matt Penney werden.