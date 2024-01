Dank eines Doppelpacks von Marcel Hartel schlägt der FC St. Pauli Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (2:0). Außer dem Torschützen können noch weitere Kiezkicker mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Hier gibt’s die MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Gute Strafraumbeherrschung und mehrfach auf dem Posten, wenn er gefordert war. Ohne Chance beim Gegentreffer. Sah schon nach 33 Minuten Gelb wegen Zeitspiels. Note 2

Wahl: Ein größtenteils fehlerfreier Vortrag, sowohl am Ball als auch in den Zweikämpfen. Kein Vorwurf beim Gegentor, das er gegen Tzolis nicht verhindern konnte. Note 2

Smith: Holte den Elfmeter raus, wie gewöhnlich immer wieder im Aufbau gesucht. Leistete sich dabei aber gleich drei Ballverluste in gefährlichen Zonen, auch in der Entstehung des Gegentreffers unglücklich. Note 4

Mets: Deutlich verbessert gegenüber dem Lautern-Spiel. In seiner Kernkompetenz Zweikampf lange eine Bank, verlor dann ein entscheidendes Duell vorm 2:1. Note 3,5

Saliakas: Bärenstarke erste Hälfte inklusive Assist bei Hartels zweitem Streich. Nach dem Wechsel nicht mehr ganz so auffällig. Note 2,5

89. Ritzka: Ließ nichts mehr anbrennen.

Kemlein: Fand weit weniger als noch gegen Lautern Raum und Zeit für Aktionen nach vorne. Löste seine Defensivaufgaben gut, zur Not auch mit Härte (Gelb, 51.). Sehr ballsicher. Note 3

Hartel: Fängt am besten gar nicht erst damit an, darüber nachzudenken, warum es bei ihm so unfassbar läuft. Hatte gar nicht so viele Szenen, aber die, die da waren, reichten, um das Spiel zu entscheiden. Note 1,5

Treu: Sorgte zum einen im Zusammenspiel mit Saad immer wieder für Vorstöße, verrichtete zudem seine Defensivaufgaben mit viel Eifer und Hingabe. Note 3

Afolayan: An der Entstehung beider Hartel-Tore beteiligt, bis auf einen verdaddelten Konter (40.) stark in Hälfte eins. Hatte per Kopf eine gute Gelegenheit (77.). Note 2,5

84. Boukhalfa: Brachte den Vorsprung mit über die Zeit.

Eggestein: Ließ sich immer wieder als Anspielstation fallen, war so an vielen Angriffen beteiligt, auch wenn nicht alles glückte. Note 3

Saad: Hatte in Iyoha einen ähnlichen Spielertypen gegen sich und es deshalb nicht einfach. Trotzdem mit einigen Aktionen und der großen Chance zum 3:0 (56.). Note 3

80. Amenyido: Ackerte noch 14 Minuten mit.