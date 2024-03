„Die Bundesliga kann sich freuen“: Hürzeler warnt vor Nürnbergs 10-Millionen-Mann

Da kommt etwas zu auf die Abwehr des FC St. Pauli. Gegen Nürnberg gilt es für die Defensivabteilung des Kiezklubs, das zurzeit wohl wertvollste Talent der 2. Bundesliga zu verteidigen: Can Uzun. In seiner ersten vollständigen Profisaison feiert der gebürtige Regensburger einen kometenhaften Aufstieg, aktuell steht er bei 13 Toren in 22 Spielen – und das im zarten Alter von gerade einmal 18 Jahren.

Da verwundert es kaum, dass auch Trainer Fabian Hürzeler in den höchsten Tönen vom Club-Juwel schwärmt: „Er hat Spielmacher-Qualitäten. Er kann den letzten Pass spielen, selbst torgefährlich werden, hat einen sehr guten Abschluss und ein sehr gutes Gefühl für den Raum. Er löst sich von seinen Gegenspielern, ist im Rücken anspielbar und kommt mit seinem ersten Kontakt raus aus engen Spielsituationen“, zählt Hürzeler das Repertoire des Youngsters auf: „Dazu kann man Nürnberg nur gratulieren.“

Noch heißt der Alltag 2. Bundesliga, ab kommender Saison wird Uzun dann wohl für Eintracht Frankfurt auflaufen, das sich im Werben um das Supertalent unter anderem gegen den FC Bayern und Borussia Dortmund durchgesetzt haben soll. Angeblicher Kostenpunkt: zehn Millionen Euro. Hürzelers Urteil: „Die Bundesliga kann sich freuen auf ihn.“