Deutschlands jüngster Zweitliga-Referee feiert St. Pauli-Premiere

Erster gegen Dritter, das absolute Topspiel der 2. Liga – in der Regel hat eine solche Konstellation auch zur Folge, dass der DFB einen erfahrenen Referee für eine Partie wie die zwischen St. Pauli und Hannover am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ansetzt. Das ist diesmal allerdings anders. Ganz anders.

Gerade einmal 26 Jahre ist Richard Hempel alt und somit seit der vergangenen Serie (drei Einsätze) der jüngste Zweitliga-Schiedsrichter Deutschlands. Mit dem 5:0 von Fürth gegen Paderborn am ersten Spieltag sowie dem 3:1 von Kiel in Rostock hat der gebürtige Freitaler bisher zwei Partien in dieser Saison geleitet.

St. Pauli-Schiri Hempel misst fast zwei Meter

Und zwar beide gut. Vom „Kicker“ gab es jeweils die Note 2 für den Sozialarbeiter, der stolze 199 Zentimeter misst (Schuhgröße 51) und somit beste Voraussetzungen für eine Autoritätsperson mitbringt. Die will er auch sein („Man hat Konflikte auf dem Platz, die man lösen muss. Man muss der Chef auf dem Platz sein“), aber auch mal mit Zuckerbrot statt Peitsche. „Man muss auch ein Freund sein“, erklärte er, „und immer mit ein bisschen Witz.“

Und wenn er nach dem Abpfiff noch ein Lächeln auf den Lippen hat, weiß man: Seine Millerntor-Premiere ist gut gelaufen.