Der heiße Zweikampf um die Zehn auf St. Pauli

Bei der schweißtreibenden Einheit am Dienstagnachmittag durften sie beide ihr Können unter Beweis stellen, jeweils in verschiedenen Teams im Training. Carlos Boukhalfa (23) und Lukas Daschner (23) liefern sich dieser Tage – mit fairen Mitteln gewiss – den heißen Kampf um die Zehn.

Auf dem Rücken trägt die prestigeträchtige Nummer seit dem Abgang von Christopher Buchtmann (30) in diesem Sommer Marcel Hartel (26), auf dem Platz liegen dessen Stärken aber eher auf der Acht.

Ganz anders die Situation bei Boukhalfa und Daschner. Beide brennen darauf, am Samstag zum Auftakt gegen den 1. FC Nürnberg (13 Uhr) in der Startelf zu stehen. Es deutet sich mehr als an, dass einer von beiden der Enttäuschte sein wird. Daschner hatte zuletzt die Nase vorn, stand beim Test gegen Istra Pula (4:1) in der Startelf – und wurde nach 71 Minuten durch Boukhalfa ersetzt. Der aus Freiburg gekommene Neuzugang kränkelte ein wenig, musste im Trainingslager kürzertreten. Am Dienstag war davon nichts mehr zu spüren.

St. Paulis Mittelfeld: Boukhalfa oder Daschner?

Boukhalfa, der im Vorjahr auf 31 Einsätze und vier Tore für den SSV Jahn Regensburg kam, gibt spürbar Gas. Er will am Millerntor den nächsten Karriereschritt gehen. Den strebt sein Konkurrent Daschner nach zwei – auch wegen Verletzungen – komplizierten Vorjahren ebenfalls an. Ein sportlicher Konkurrenzkampf auf Augenhöhe. Keine allzu schlechte Situation für Trainer Timo Schultz (44). Die erste Vorentscheidung fällt am Wochenende.