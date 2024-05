Demo, Konzerte und Überraschungsgäste: So plant St. Pauli den Party-Montag

Was am vergangenen Sonntag mit dem Abpfiff des 3:1 gegen den VfL Osnabrück spontan begann, wird am Pfingstmontag im größtmöglichen Rahmen zu Ende gehen. Die Saisonabschlussfeier des FC St. Pauli auf dem Spielbudenplatz, die um 14.30 Uhr beginnt, hat tonnenweise Highlights auf dem Plan. Los geht es aber schon eine Stunde vorher auf dem Rathausmarkt. Die MOPO erklärt den Ablauf des Party-Montags auf St. Pauli.

Bei der Demonstration für Demokratie und Clubkultur hofft man auf rege Beteiligung. „Demokratiefeinde versuchen, unsere gemeinsamen Grundsätze zu zersetzen und werden immer aggressiver, lauter und bedrohlicher. Als FC St. Pauli wollen wir gemeinsam mit befreundeten Initiativen diesen Entwicklungen entgegentreten“, sagt Präsident Oke Göttlich.

Demo zum St. Pauli-Aufstieg soll gegen 14 Uhr starten

Die Auftaktkundgebung der Demonstration findet ab 13.55 Uhr statt, ab 14 Uhr wird Bürgermeister Peter Tschentscher eine Delegation im Rathaus empfangen. Ein Auftritt auf dem Rathausbalkon ist nicht geplant. Gegen 15 Uhr wird der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal auf der Kundgebung sprechen.

Gegen 17 Uhr soll der Demonstrationszug auf der Reeperbahn ankommen, eine halbe Stunde später wird die Mannschaft die Bühne entern und im Idealfall die Meisterschale überreicht bekommen. Dazu treten auf: Nuthouse Flowers, Finnegan’s Hell, Swearing At Motorists, Thees Uhlmann, Talco, Le Fly, Bosse, der Seemannschor Hannover, gangerfabrique, König Boris & DJ DSL sowie ein Überraschungsgast.