St. Pauli legt mit zwei Neuen und einem Europameister los

Nicht wenige der rund 80 Fans, die am späten Montagnachmittag den Weg an die Kollaustraße gefunden hatten, waren der Meinung, dass die alte Saison doch gerade erst zu Ende gegangen wäre. Und trotzdem begann beim FC St. Pauli bereits die Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/24. Natürlich nicht aus Jux und Dollerei, sondern wegen eines guten Grunds.

„Wir haben ja mit der Reise nach Schottland, die am Donnerstag beginnt, ein relativ frühes Testspiel. Dementsprechend müssen wir uns auch von der Belastungssteuerung her anpassen“, erklärte Fabian Hürzeler. Bereits am Freitagabend spielen seine Schützlinge bei Dunfermline Athletic, und der Coach sieht den Frühstart deshalb auch „als Chance für eine Entwicklung, als Chance, dass sich die Mannschaft wieder findet“.

Smith war der erste St. Pauli-Profi auf dem Trainingsrasen

Um 17.49 Uhr hatte Eric Smith als erster Profi den Rasen betreten, wie die Kollegen frisch eingekleidet in die neuen Trainingsklamotten, die in Weiß und Dunkelgrün daherkommen. Insgesamt 22 Feldspieler und drei Keeper waren in den rund 80 Minuten dabei, darunter sechs Akteure aus der U23 und Eric da Silva Moreira, St. Paulis frischgebackener U17-Europameister.

Beim Auftakt legte Cheftrainer Fabian #Hürzeler den Fokus in der knapp 90-minütigen Einheit vor allem auf viel Ballarbeit.#fcsp pic.twitter.com/BKwNxsDU3c — FC St. Pauli (@fcstpauli) June 19, 2023

Wahl und Treu sind bisher die einzigen St. Pauli-Neuzugänge

Auch der gehörte zu denjenigen, die Hürzeler als „sehr nervös, ein bisschen hibbelig und mit viel Vorfreude“ bezeichnete, als er vor der Einheit die erste Ansprache an seine Jungs gerichtet hatte. Dabei waren auch die bisher einzigen Neuzugänge Hauke Wahl (Kiel) und Philipp Treu (Freiburg II), weitere sind zurzeit nicht absehbar.

St. Pauli-Trainer Hürzeler ist „sehr zufrieden mit dem Fundament“

Macht nichts, befand der Trainer, „ich bin sehr zufrieden mit dem Fundament, das wir hier haben“. Klar gehe es in Absprache mit Sportchef Andreas Bornemann und der Scouting-Abteilung darum, den Markt zu sondieren. „Wenn was Passendes kommt – und es muss passend sein vom Charakter her, jemand, der die Werte von St. Pauli lebt und sportlich ins Profil passt –, dann werden wir definitiv versuchen, was zu machen.“ Das sei jetzt aber kein Muss.

Zumal alle, die am Montag dabei gewesen sind, die Reise nach Schottland mit antreten werden. „Danach werden wir Tag für Tag entscheiden“, erklärte Hürzeler in Bezug auf die Zukunft der Youngster im Team. Das hänge von der Rückkehr der Nationalspieler, der Verletzten und eventuellen Neuzugängen ab.