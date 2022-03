Darum verzichtet St. Pauli auf ein Testspiel – Rot für Burgstaller

Am dritten Trainingstag nach dem Sieg gegen Heidenheim sah Timo Schultz seinen besten Torjäger in ungewohntem Outfit – und erklärte, warum St. Pauli auf ein Testspiel zur Vorbereitung auf die Partie in Rostock verzichtet hat.

Italiens WM-Aus spielte bei St. Paulis Training keine Rolle, das Scheitern der Österreicher schon. Der Kärntner Knipser Guido Burgstaller erschien zur Einheit im knallroten Wales-Trikot seines Mitspielers James Lawrence, dessen Landsleute den WM-Traum der Alpenkicker mit ihrem 2:1 beendet hatten. Nach gut 20 Minuten durfte Burgstaller wieder in die gewohnte braune Tracht wechseln.

St. Pauli-Trainer will die Länderspielpause auf der To-do-Liste abhaken

Nicht nur in modischer Hinsicht beeinflussen Länderspiele das braun-weiße Training. Die Nationalmannschafts-Reisenden Daniel-Kofi Kyereh, Nikola Vasilj, Marcel Beifus, Igor Matanovic und Niklas Jessen sieht Schultz teilweise erst am Donnerstag wieder. „Die Gruppe ist ordentlich durcheinander gewürfelt“, fasste der Trainer die Situation zusammen.

„Aus einer Länderspielpause richtig gut zurückzukommen, der Haken fehlt noch auf unserer To-do-Liste“, stellte Schultz fest: „Aber wir haben unsere Abläufe angepasst und ich glaube, dass uns das von Mal zu Mal besser gelungen ist.“ Deshalb hat er auch auf ein Testspiel verzichtet: „Wir können unser Training so gestalten, dass wir allen gerecht werden. Vielspieler können etwas durchpusten, andere kriegen eine zusätzliche Belastung im Kraftraum oder läuferisch. Da passt Training einfach besser zu uns.“