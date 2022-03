Bloß nicht verletzen! St. Pauli fiebert mit dem WM-Traum von Kyereh

St. Pauli spielt am 2. April in Rostock, Daniel-Kofi Kyereh hat davor aber noch eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Mit Ghana kämpft St. Paulis Zehner gegen Nigeria in zwei Spielen um ein WM-Ticket. Das Hinspiel findet am Freitag (20.30 Uhr) im heimischen Kumasi statt, am Dienstag (19 Uhr) fällt dann in Lagos die Entscheidung.

„Das sind tolle Erfahrungen, die ich nie machen durfte“, sagt der ostfriesische Nicht-Nationalspieler Timo Schultz: „Und ich gehe davon aus, dass Kofi unter dem neuen Ghana-Coach Otto Addo auch spielen wird.“

WM-Qualifikation: Kyereh kämpft mit Ghana um ein Ticket für Katar

Trotzdem sieht St. Paulis Trainer den Arbeitsausflug auch mit Sorge. Nicht nur die tagelange Abwesenheit vom Trainingsbetrieb, auch die Verletzungsgefahr spielt da eine Rolle. Vom Afrika-Cup im Januar kehrte Kyereh mit einer Oberschenkelblessur zurück und musste drei Spiele aussetzen.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis Eric Smith über das „magische Gefühl” am Millerntor

Im Zweitliga-Endspurt wäre ähnliches kaum zu kompensieren, weiß Schultz: „Kofi für unser Spiel extrem wichtig durch seine Dribblings, die offensiven Lösungen und die Schärfe, mit der er gegen den Ball agiert.“