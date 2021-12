Es wird immer kuscheliger in der Spitzengruppe der 2. Liga. Nachdem der FC St. Pauli bereits am Freitag in Kiel gepatzt hatte (0:3), nutzten am Sonntag zwei ambitionierte Vereine die Gunst der Stunde und rückten an die Hamburger heran.

Allen voran der SV Darmstadt 98, der nur noch einen Zähler Rückstand hat auf die Braun-Weißen. Der Rangzweite gewann dank eines Treffers von Karic (70.) und eines Traumtores von Kempe (90.+3) mit 2:0 bei Jahn Regensburg, das sich durch die Pleite aus dem Kreis der Verfolger vorläufig verabschiedet haben dürfte.

Gleich drei sehenswerte Treffer beim deutlichen Bremer Erfolg an der Leine

Derweil geht der Höhenflug von Werder Bremen unter dem neuen Coach Ole Werner auf beeindruckende Weise weiter. St. Paulis Trainingslager-Partner triumphierte deutlich mit 4:1 bei Hannover 96, wobei es drei höchst sehenswerte Treffer zu bestaunen gab.

Den Anfang machte Bremens Schmid mit einem hübschen Schlenzer (22.), ehe Keeper Pavlenka bei Kerks raffiniertem Freistoß aus über 30 Metern ganz alt aussah (34.). Nicht minder kurios Werders erneute Führung durch eine sensationelle Kopfball-Bogenlampe des Ex-96ers Ducksch (51.). Jung (72.) und Friedl (84.) machten es schließlich ausgesprochen deutlich.

Im dritten Sonntagspiel trennten sich der KSC und Hansa Rostock 2:2. Breier traf doppelt für die Gäste (7., 82.), Gordon (13.) und Hofmann (26.) netzten für die Hausherren.