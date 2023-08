Darf er schon im Pokal erstmals ran? Profi-Vertrag für St. Pauli-Talent

Ein Bestandteil des Kaders von Trainer Fabian Hürzeler ist er schon seit Beginn der Vorbereitung, nun ist Luca Günther (21) auch ganz offiziell St. Pauli-Profi. Der Rechtsverteidiger unterzeichnete gestern einen entsprechenden Vertrag.

Günther habe sich „schnell an das höhere Niveau angepasst“, lobte Sportchef An­dreas Bornemann den Vertreter von Manolis Saliakas. „Er hat gezeigt, dass er eine Alternative auf der rechten Außenbahn sein kann.“ Vielleicht folgen ja schon in Delmenhorst die ersten Einsatzminuten als Profi.

✍️ Der FC St. Pauli hat Luca #Günther mit einem Vertrag für die Lizenzmannschaft ausgestattet. Der 21-Jährige war bislang Teil der U23. Mehr dazu ⤵️



Glückwunsch, Luca! Viel Erfolg bei den Profis!#fcsp — FC St. Pauli (@fcstpauli) August 9, 2023

Luca Günther stand an den ersten beiden Spieltagen im Kader

In den Spieltagskader hatte es Günther schon an den ersten beiden Zweitliga-Spieltagen geschafft, zum Einsatz kam er aber bisher ausschließlich in der U23. Dass sich das bald ändern könnte, macht Hürzeler mit seinem Statement deutlich: „Luca ist ein unheimlich lernwilliger Spieler, der sich nie auf dem Erreichten ausruht. Dass ein Spieler aus dem Nachwuchs die erhöhte Belastung im Profibereich auf Anhieb so gut mitgehen kann, ist auch nicht selbstverständlich und zeugt von seiner guten körperlichen Verfassung. Ich freue mich auf die weitere Arbeit mit ihm.“

Das könnte Sie auch interessieren: Rechte Anhänger? St. Paulis Pokal-Gegner will vor allem „guter Gastgeber“ sein

Günther, der 2017 vom VfB Lübeck in den Nachwuchs des FC St. Pauli gewechselt war, dankte den Verantwortlichen für „das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen, und möchte es mit guten Leistungen zurückzahlen. Ich kann mich in der Trainingsarbeit mit dem Profiteam jeden Tag verbessern. Mein Ziel ist es, diese Chance für den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu nutzen“.