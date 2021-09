Wenn ein Verein kurz vor Ende der Transferperiode und nach einem grandiosen Spiel eines seiner besten Spieler dessen Abflug bekannt gibt, ist das in der Regel keine gute Nachricht – im Falle von Daniel-Kofi Kyereh zum Glück schon. St. Paulis Offensiv-Rakete ist erstmals für die Nationalmannschaft nominiert worden.

Eine schöne Bescherung für den 25-Jährigen. Nach starken Leistungen beim Kiezklub hat er nun eine Einladung für die Auswahl von Ghana erhalten. Es ist sein Geburtsland. Kyereh ist in der Hauptstadt Accra als Sohn eines Ghaners und einer Deutschen zur Welt gekommen und in Braunschweig aufgewachsen. Nationaltrainer Ghanas ist der frühere Bundesliga-Profi Charles Akonnor (Wolfsburg).

Länderspielpause: Kyereh spielt erstmals für Ghana

Kyereh ist zunächst nur für das Heimspiel der „Black Stars“ in der WM-Qualifikation gegen Äthiopien am Freitag nominiert worden. Das Auswärtsspiel in Südafrika drei Tage später wird er jedoch nicht mitmachen.

Eine Premiere feiert auch Finn Ole Becker. St. Paulis Eigengewächs ist erstmals für die deutsche U21 nominiert worden. Trainer Stefan Kuntz hat den 21-Jährigen für die Länderspiele in San Marino am Donnerstag und Lettland (7. September) berufen. Lohn für die starken letzten Wochen.

U21: Finn Ole Becker im Team von Stefan Kuntz

Drei weitere Kiezkicker sind international im Einsatz. James Lawrence steht im Wales-Kader für das Testspiel in Finnland am Mittwoch sowie die WM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland am Sonntag in Kazan (Russland) und gegen Estland in Cardiff (8. September).

Torhüter Nikola Vasilj tritt mit Bosnien-Herzegowina in der WM-Quali am Mittwoch in Frankreich und am 7. September in seiner Heimat gegen Kasachstan an. Samstag steht ein Heim-Testspiel gegen Kuwait auf dem Programm.

Eine wahre Weltreise hat Jackson Irvine vor sich, der mit Australien in der WM-Quali zunächst am Donnerstag in Adelaide gegen China spielt und fünf Tage später in Hanoi gegen Vietnam.