„Da sind wir gespannt“: Neue Chance für St. Paulis Weltmeister

So fürchterlich viele Weltmeister lassen sich nicht finden in den Annalen des FC St. Pauli. Eric da Silva Moreira ist so einer, mit der deutschen U17 holte er im vergangenen Dezember den Titel in Indonesien. Während viele seiner Kollegen im Anschluss von ihren Vereinen gehuldigt wurden, hielt sich der Kiezklub vornehm zurück.

Zu belastet war das Verhältnis zwischen dem Verein, dem 17-Jährigen und vor allem dessen Interessenvertretern. Aber jetzt ist da Silva Moreira im Trainingslager dabei – was Hoffnung macht, dass sich die Nummer noch zum Guten wenden könnte.

Von Euphorie ist Fabian Hürzeler diesbezüglich weit entfernt. „Ich arbeite mit jedem Spieler, der hochkommt, daran, dass er bei uns den nächsten Schritt macht. Dafür steht St. Pauli, jungen Spielern, die Potenzial haben, die Chance zu geben. Eric ist einer davon“, sagte der Coach vor der Abreise nach Spanien. „Und deshalb wird er unsere Wertschätzung, unsere Zeit und unsere Energie bekommen.“

Hürzeler mit Forderung an da Silva Moreira

Aber natürlich sei da auch der Spieler gefragt, „dass er die intrinsische Motivation mitbringt: Ich will besser werden. Da sind wir gespannt.“ Wenn da Silva Moreira diese Voraussetzung nicht mitbrächte, wäre er auch gar nicht erst dabei.

Der gebürtige Hamburger, eigentlich in St. Paulis U19 zu Hause, war bei der WM Stammspieler und treibende Kraft der Mannschaft von Trainer Christian Wück. Da Silva Moreira ist auf der rechten Bahn vielseitig einsetzbar, spielt bei Braun-Weiß offensiv, im DFB-Team kommt er aus der defensiven Position.