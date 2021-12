Sie war so lange so herausragend gelaufen, die erste echte Profi-Saison für den ehemaligen St. Paulianer Leon Flach. Doch dann hatte das Schicksal eine Pointe parat, über die der 20-Jährige und sein Klub Philadelphia Union so überhaupt gar nicht lachen konnten.

Ende März war der in den USA gebürtige Mittelfeldspieler aus Hamburg in die MLS gewechselt, avancierte sofort zum Stammspieler und steht zum Ende der Spielzeit bei 34 Einsätzen (ein Tor, ein Assist).

Es ist jedoch arg bitter, dass für Flach keine 35. Partie dazu kommt. Es wäre das Finale um die US-Meisterschaft gewesen. Ausgerechnet Corona sorgte dafür, dass Flach und Co. im Endspiel der Eastern Conference gegen New York City FC mit einer absoluten Notelf antreten mussten.

Zwei Minuten vor Schluss kassierten Flach und Co. den K.o.-Treffer

Flach konnte spielen und sich zunächst noch über die Führung durch ein Eigentor freuen (63.). Doch schon drei Minuten später erzielte Moralez den Ausgleich und zwei Minuten vorm Abpfiff ereilte Philadelphia nach Talles Magnos Treffer zum 1:2 der ausgesprochen bittere K.o..