Knappe Antwort mit großer Aussagekraft: Kann Smith im Derby gegen den HSV ran?

Fabian Hürzeler gehört zu der raren Spezies der Trainer, die aus den fürs Wochenende vorgesehenen Aufstellungen kein Geheimnis machen. St. Paulis Coach mischt auch in den Trainingsspielen kaum durch, auf dass sich die erste Elf perfekt aufeinander abstimmen kann.

Zu ebenjener zählt in der Regel auch Eric Smith – wenn er denn fit ist. Und darauf deutet fürs Derby einiges hin. Auf die Frage, ob es beim zuletzt fehlenden Schweden eine Tendenz gäbe bezüglich des HSV-Spiels, antwortete Hürzeler mit einem Lächeln im Gesicht kurz und knapp: „Tendenz positiv!“

Eric Smith ist für St. Paulis Team enorm wichtig

Das würde er vermutlich nicht sagen, wenn Smith nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining am Dienstag über Beschwerden jedweder Form geklagt hätte. Der Hüftbeuger hatte dem Blondschopf, der im Abwehrzentrum so wichtig ist als Organisator und für den Spielaufbau, zuletzt zu schaffen gemacht. In Heidenheim (1:0) und gegen Braunschweig (1:2) war er ausgefallen.

Am Freitag aber wird er nach Stand der Dinge zurückkehren. Für den Trainer, aber auch die Mannschaft eine sehr gute Nachricht. „Eric ist ein wichtiger Spieler für uns und jeder hier hofft darauf, dass er auf dem Feld stehen wird“, hatte Jackson Irvine am Dienstag gesagt.