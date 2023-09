„Coach, ich bin bereit!“ Simon Zoller brennt auf sein St. Pauli-Debüt

Bleibt Andreas Albers in der Startelf? Gibt es das Comeback eines gefühlt ewigen Reservisten? Oder feiert Simon Zoller am Sonntag bereits sein Millerntor-Debüt? Geht es nach dem aus Bochum verpflichteten Routinier, ist die Frage rhetorischer Natur.

„Er saß gestern oder vorgestern am Essenstisch mit mir und hat gesagt: Coach, ich bin bereit! Wie sieht es aus am Wochenende?“, erzählte Fabian Hürzeler schmunzelnd über Zoller, der seine leichten muskulären Probleme überwunden hat und mit den Hufen scharrt. Ob der 32-Jährige tatsächlich schon gegen Kiel von der Leine gelassen wird, ist allerdings offen.

St. Pauli will mit Zoller kein Risiko eingehen

„Das muss ich mit der medizinischen Abteilung abklären, wie die das sehen“, erläuterte Hürzeler, der auch vor überstürzten Entscheidung mahnte: „Wir sollten nicht voreilig sein und was riskieren, das werden wir definitiv nicht machen. Weil wir danach noch genug Spiele haben, in denen er uns hoffentlich auf dem Platz helfen wird.“

Immerhin: Zoller hat am Donnerstag und Freitag Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, lange wird es bei ihm nicht mehr dauern. Auf gar keinen Fall so lang, wie Johannes Eggestein nun schon auf einen Startelfplatz wartet. Zehn Monate ist das bereits her, dass er beim 4:4 in Karlsruhe letztmals beginnen durfte. Möglicherweise endet die Leidenszeit am Sonntag.

Das könnte Sie auch interessieren: Kiel-Sportchef Stöver: Darum steht Holstein aktuell vor St. Pauli

Denn zum einen stand der 25-Jährige bei der Einheit am Donnerstag in einer möglichen Anfangsformation. Und zum anderen erwägt Hürzeler angesichts der baumlangen Kieler Defensive (keiner unter 1,90 m), nicht wie zuletzt mit Andreas Albers auf einen Wandspieler auf der Neun zu setzen, sondern „auf einen mobilen Stürmer, der gut mit dem Rücken zum Tor ist oder einen, der gute Tiefenläufe hat“.