Charterflug, Fan-Party, Testspiel: So läuft St. Paulis Schottland-Kurztrip

Kaum da, schon wieder weg. Drei Tage nach dem Start der Saisonvorbereitung geht die Mannschaft des FC St. Pauli in die Luft. Am Donnerstag reisen die Kiezkicker mit dem Flugzeug von Hamburg in die schottische Hauptstadt Edinburgh, um am Freitag (20 Uhr deutscher Zeit) rund 30 Kilometer nördlich bei Zweitliga-Aufsteiger Dunfermline Athletic FC ein Testspiel zu bestreiten.

Mannschaft und Delegation fliegen am Nachmittag mit einer Chartermaschine auf die Insel. Anders als zunächst geplant, wird das Team aus organisatorischen Gründen nicht in Dunfermline Quartier beziehen, sondern in Motherwell. Der sportliche Plan: Trainiert wird am Freitagmorgen (10 Uhr) im rund eine Stunde entfernten Edinburgh auf der Anlage des schottischen Sport-Leistungszentrums. Am Abend steigt dann im 11.500 Zuschauer fassenden East End Park von Dunfermline das Spiel. Samstagmorgen (10 Uhr) trainiert St. Pauli erneut in Edinburgh, bevor es nach einem gemeinsamen Essen am frühen Abend per Charterflug zurück nach Hamburg geht. Knackiger Kurztrip.

Party nach dem Spiel: St. Paulis-Profis schauen vorbei

Rund um das Spiel gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Am Donnerstagabend findet ein Supporters-Treffen in Glasgow statt, an dem auch Offizielle des Kiezklubs teilnehmen. Am Spieltag gibt es ab 14 Uhr Ortszeit ein Pre-Game-Event im Alhambra Theater in Dunfermline, wo sich Fans und Offizielle beider Vereine treffen und einstimmen. Von dort aus gibt es einen gemeinsamen Fan-Marsch zum Stadion.

Das könnte Sie auch interessieren: Stadion gesucht: Wo St. Pauli im Pokal gegen Delmenhorst spielen könnte

Nach dem Spiel steigt im Alhambra die Post-Game-Party, bei der auch die Mannschaft der Braun-Weißen kurz vorbeischaut. Unter anderem tritt die mit dem Kiezklub seit vielen Jahren verbundene Band „The Wakes“ auf, dazu die lokale Band „Twins Town“.