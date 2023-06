Dass es die Partie geben wird, steht fest wie das Amen in der Kirche. Das Wann indes ist noch nicht final geklärt, und auch die Frage nach dem Wo ist noch offen in Bezug auf das DFB-Pokalspiel des FC St. Pauli beim SV Atlas Delmenhorst. Seit der Auslosung am Sonntag glühen beim niedersächsischen Oberligisten die Drähte. Das sind die Stadion-Optionen.