Wenn die Schwerpunkte des Trainingslagers die Defensivarbeit und offensive Standards sind und das abschließende Testspiel mit 2:0 und einem Tor nach Ecke endet, darf das wohl als Erfolg bezeichnet werden. Und so war Timo Schultz nach St. Paulis Sieg über den belgischen Erstligisten K. Beerschot VA in Benidorm auch zufrieden.

„Es war ein gerechtes Ergebnis“, urteilte er nach viermal 30 Minuten. „Wir haben eine Chance zugelassen, ansonsten hatten wir alles im Griff und permanent Druck auf dem Ball. Man hat schon gesehen, dass die Jungs versucht haben, die Themen, die wir im Trainingslager hatten, umzusetzen.“

Buchtmann macht die Führung, Dittgen den Deckel drauf

Die Tore erzielten Christopher Buchtmann, der nicht nur mit seinem Treffer, sondern auch mit der Vorlage für Maximilian Dittgens 2:0 seine Bewerbung für den Ersatz des beim Afrika-Cup befindlichen Daniel-Kofi Kyerehs hinterließ.

„Aus meiner Sicht war das ein gelungener Test“, befand Torschütze Dittgen und sah es wie zuvor Schultz: „Wir haben das ausprobieren können, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind froh, dass wir am Ende des Tages noch den Sieg mitnehmen konnten. Das war jetzt nicht Schwerpunkt des Tests. Aber man will natürlich als Sportler jedes Spiel gewinnen.“

Irvine spielt trotz „richtig dickem Fuß“

Schultz hatte ebenfalls einen „guten Test“ beobachtet. „Zum Ende der anstrengenden Woche hat jeder noch mal 60 Minuten bekommen. Das ist von der Belastung her optimal gewesen.“

Überraschenderweise stand auch Jackson Irvine auf dem Platz und sogar in der Startelf. Das stellte den Trainer natürlich zufrieden. „Es ist keiner verletzt. Selbst Jackson Irvine, der einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte – der war wirklich richtig dick – konnte problemlos spielen.“

Im Tor wechselten sich Dennis Smarsch und Nikola Vasilj ab, Sören Ahlers kam trotz laut Schultz guter Trainingsleistungen nicht zum Zug. „Wir wollten beiden Spielpraxis geben“, erklärte der Trainer mit Blick auf ihre anstehenden Einsätze – für Vasilj in der Liga gegen Aue, für Smarsch im Pokal gegen Dortmund. Am Sonntag steht für die Mannschaft noch eine Trainingseinheit an, bevor es zurück nach Hamburg geht.