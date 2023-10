Brustlöser! Irvine kehrt mit kräftig Selbstbewusstsein zurück zu St. Pauli

Der Trip hat sich mal richtig gelohnt! Mit einer großartigen Erfahrung im Gepäck, einem wichtigen Erfolgserlebnis und genügend Reserven für einen möglichen Einsatz am Samstag in Paderborn sind Jackson Irvine und Connor Metcalfe zum FC St. Pauli zurückgekehrt.

Beim unglücklichen 0:1 gegen England in Wembley hatten beide Hamburger in der Startelf Australiens gestanden und mehr oder minder komplett durchgespielt (nur Metcalfe war ausgewechselt worden, aber erst in der 90. Minute). Am Dienstagabend hatte das prestigeträchtige Duell mit Neuseeland um die Trophäe „Soccer Ashes“ auf dem Programm gestanden – und hielt nur Positives parat.

St. Pauli-Profi Jackson Irvine trifft gegen Neuseeland

Metcalfe stand beim 2:0-Erfolg im Stadion des FC Brentford abermals beim Anpfiff auf dem Platz und wirkte 81 Minuten lang mit. Irvine wurde – wie von St. Pauli erhofft – zunächst geschont, erst nach 66 Minuten eingewechselt, um zehn Minuten später per Kopf den Treffer zum Endstand zu besorgen.

Ein Brustlöser für St. Paulis Kapitän, der in der Liga noch ohne Torerfolg ist und teils schon der Verzweiflung nahe schien. In der Vorsaison hatte der 30-Jährige noch achtmal ins Schwarze getroffen.