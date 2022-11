Jackson Irvine: Kurioser Blitz-Abflug nach St. Pauli-Spiel

Als die Mannschaft der Kiezkicker am Samstagabend gegen 22.30 Uhr den Dammtor-Bahnhof erreichte, da fehlte einer, der eigentlich unverzichtbar ist. Jackson Irvine hatte andere Pläne. Der Kapitän der Kiezkicker machte den Blitz-Abflug.

WM statt Winterpause. Während seine Kollegen in Karlsruhe den ICE in Richtung Elbmetropole bestiegen hatten, war Irvine in den Mannschaftsbus geklettert, der ihn auf dem Rückweg nach Hamburg zum Frankfurter Flughafen brachte.

Jackson Irvine ist auf dem Weg zur WM in Katar

Nach einer Übernachtung flog der 29-Jährige Sonntag nach Doha in Katar. Sein WM-Gepäck hatte er schon zur Auswärtstour nach Karlsruhe mitgebracht.

Im Emirat bereitet sich Irvine mit dem australischen Nationalteam auf das Turnier und das erste Spiel gegen Frankreich (22.11.) vor.