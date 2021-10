Für die Profis des FC St. Pauli ist es noch ein weiter Weg dorthin, wo die Blindenfußballer des Kiezklubs längst angekommen sind: in den Top-Teams des Landes. Nach vier deutlichen Siegen zu Beginn der Bundesliga-Saison steht für die Truppe von Coach Wolf Schmidt am Wochenende ein internationaler Vergleich an.

Auf der BZBS-Sportanlage am Borgweg findet am Samstag und Sonntag bereits zum 14. Mal das Masters statt, bei dem St. Pauli Gastgeber ist – und Titelverteidiger. 2018, 2019 und 2020 waren die Braun-Weißen das Maß der Dinge, das soll auch 2021 so bleiben.

Namhafte Konkurrenz für den FC St. Pauli

Die Konkurrenz ist allerdings namhaft und kommt aus England (Merseyside Blind FC), der Türkei (Bursaspor), Belgien (Cécifoot Charleroi), Italien (AC Crema) und Frankreich, das die U23-Nationalmannschaft an die Elbe schickt. „Das werden packende und spannende Spiele“, glaubt Schmidt, der den Wettbewerb auch als Generalprobe für den nächsten Bundesliga-Spieltag wahrnimmt. Am 16. und 17. Oktober erwartet St. Pauli unter anderem Blista Marburg, neben dem MTV Stuttgart der große Konkurrent im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

Die Spiele beim Masters beginnen an beiden Tagen bereits um 9 Uhr. Für interessierte Zuschauer*innen gilt die 3G-Regel, unter blindenfussball@fcstpauli.com werden aber auch noch Menschen gesucht, die vor allem am zweiten Tag tatkräftig mit anpacken (Einlass, Küche oder Abbau nach Turnierende).