Bittere Konstante: St. Pauli kann nicht auf Eric Smith bauen

Es ist eine bittere Konstante in dieser Saison: Die Kiezkicker können einfach nicht auf Eric Smith bauen. Die große Hoffnung, dass der Schwede am Freitag gegen Nürnberg sein Comeback in der defensiven Mittelfeldzentrale gibt, hat sich zerschlagen.

Was zu befürchten war, nachdem Smith am Dienstag nicht trainiert hatte, ist nun Gewissheit. „Eric kann leider noch nicht voll am Training teilnehmen und ist keine Option für Freitag“, erklärte Trainer Timo Schultz.

Bitter für St. Pauli. „Gerade ein Eric Smith ist für unser Spiel sehr wichtig“, betonte Schultz, der auch auf die gelb-gesperrten Mittelfeld-Stammkräfte Jackson Irvine und Marcel Hartel verzichten muss. „Aber er muss fit sein.“ Ist er nicht. Zu oft.

FC St. Pauli: Eric Smith fällt auch gegen Nürnberg aus

Smith (Wadenprobleme) wird das fünfte Spiel in Serie verpassen und das siebte in der Rückrunde. In dieser Saison hat er verletzungsbedingt erst 17 Partien bestreiten können.

Wann der 25-Jährige wieder einsatzfähig sein wird und wie groß die Chance ist, dass er in einer guten Woche auf Schalke mit von der Partie sein kann, darüber will Schultz nicht spekulieren. „Wir gucken von Tag zu Tag oder Woche zu Woche“, sagte der Coach zurückhaltend.

Auf der Sechser-Position werden am Freitagabend entweder Afeez Aremu oder Rico Benatelli beginnen. Weder der Eine noch der Andere konnten zuletzt überzeugen. Adam Dzwigala, der auch schon auf dieser Position gespielt hat, ist laut Schultz eher keine Option.