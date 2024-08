Bei St. Pauli stellt sich die T-Frage: Wer steht zum Auftakt im Kasten?

Am 16. August wird es ernst. Dann tritt der FC St. Pauli in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalliga-Klub Hallescher FC an. Wer steht dann im braun-weißen Kasten: Nikola Vasilj oder Ben Voll?

„Das ist noch ein bisschen zu weit weg, da will ich die nächste Woche abwarten“, lässt sich Trainer Alexander Blessin nicht in die Karten zu schauen. Für beide Lösungen gibt es gute Argumente. Das wichtigste spricht für Vasilj UND Voll: Beide haben in den Vorbereitungsspielen überzeugt. „Bei den Torhütern haben wir eine große und gute Auswahl“, ist Blessin überzeugt: „Es hat mir gefallen, was beide Torhüter gemacht haben.“

Das könnte ihn dazu bewegen, so zu verfahren wie sein Vorgänger Fabian Hürzeler. Der setzte in der Aufstiegssaison bekanntlich auf Vasilj in den Liga-Spielen und auf den momentan verletzten Sascha Burchert im Pokal. „Ich hoffe, dass Burchi auch irgendwann zurückkommt“, hätte Blessin gerne noch mehr Qual der Wahl.

Das Einspielen spricht für Vasilj

Dennoch spricht einiges dafür, dass Neuzugang Ben Voll weder in Halle noch zum Bundesliga-Saisonauftakt die Nummer eins sein wird. Als Erstligist startet St. Pauli mit dem Pokalspiel in die Saison – anders als zu Zweitliga-Zeiten, in denen meist ein oder zwei Punktspiele vorgelagert waren. Vasilj hat einerseits beim 3:1 gegen Norwich überzeugt, andererseits aber nicht die komplette Vorbereitung voll mitmachen können. Liga-Torwart dürfte der Bosnier aber bleiben.

Die neue WochenMOPO vom 2. August 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Schwere Vorwürfe gegen den Kinder- und Jugendnotdienst: Er soll jugendliche Flüchtlinge älter gemacht haben, als sie sind – die Behörde weist die Kritik zurück.

– Im dritten Teil der MOPO-Serie „Die besten Tipps für mein Revier“ geht’s nach Barmbek-Nord und ins Alstertal.

– Andreas Müller (61) ist der „Kümmerer von Boberg“ – und hilft seinen Nachbarn.

– 20 Seiten Sport: Wie die Olympischen Spiele in Paris Zuschauer und Sportler komplett begeistern

– 24 Seiten Plan7: Gleich sieben Top-Comedians kommen Anfang September nach Hamburg

Den Pokal als Einspielen für die Bundesliga zu begreifen, macht da noch mehr Sinn. Zumal Vasilj das Abwehrtrio Smith-Wahl-Mets vor ihm zwar gut kennt, dieses aber angesichts der stärkeren Bundesliga-Gegner und der neuen Spielausrichtung Blessins vor neuen Aufgaben steht. der Trainer gab als Pokal-Perspektive aus, „dass wir dann ab der zweiten Runde hoffentlich eine klare Regelung finden“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Super Hamburg: St. Pauli!“ 400 Fans feiern in Norwich – Rückspiel geplant

Das hört sich so an, als könnte Vasilj mit seiner Leistung in Halle dazu beitragen, dass Voll ihn ab der nächsten Runde verdrängt. Denn die muss natürlich erst einmal erreicht werden.