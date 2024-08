Während einige Norwich-Fans ihren Kummer bereits im Klub-Pub „The Lion & Castle“ ertränkten, freute sich Scott Banks über seine 45 Minuten auf dem Rasen. „Dass war ein toller Tag für uns“, sagte der Schotte nach St. Paulis 3:1-Testspielsieg bei Norwich City: „Gegen einen richtig guten Gegner haben wir auf unserer Vorstellung gegen Lyon aufgebaut. Das war ein großer Schritt für uns.“

Und für den 22-Jährigen, der verletzungsbedingt den Großteil der Aufstiegssaison verpasst hatte. Banks genoss sichtlich die Atmosphäre in einem britischen Profistadion – zu dem die mitgereisten Anhänger:innen des FC St. Pauli ihren gewichtigen Teil beitrugen.

Während die Norwich-Fans ihre Lieblinge angesichts des 0:3-Zwischenstands mit Pfiffen in die Pause begleiteten, hatten die Gästefans bald sehr viel Spaß am Spiel.

Einzelne St. Pauli-Fans trugen kanarienvogelfarbene Perücken, die den Vereinsfarben von Norwich City entsprechen. imago/Focus Images Einzelne St. Pauli-Fans trugen kanarienvogelfarbene Perücken, die den Vereinsfarben von Norwich City entsprechen.

Unter den 9959 Menschen, die dem Match an der Carrow Road beiwohnten, waren nach offizieller Zählung 404 St. Pauli-Fans. Und die stimmten vom Vintage-Kracher „Olé, olé, olé, olé – super Hamburg: St. Pauli“ bis zum umgedichteten Doris-Day-Schlager „Que será, que será“ einen großen Ausschnitt aus der braun-weißen Hitparade an. Wobei sich da sagen ließe: Wenn die Menschen in Norwich eher gewusst hätten, dass der FC St. Pauli bald „Champions of Germany“ sein würde, wären vielleicht noch mehr gekommen als die knapp 10.000.

St. Pauli-Schals im Hotel am Fluss

Schon am Samstagvormittag zeigten zwei braun-weiße Schals, die in den Fenstern des Riverside Hotels am Stadtfluss Wensum hingen, wer bei den „Canaries“ zu Gast ist. Manche Anhänger:innen waren früh angereist, um sich nicht nur das Stadion, sondern auch die mittelalterlich geprägte Altstadt, zahlreiche Häuser im viktorianischen Stil und die normannische Kathedrale der 190.000-Seelen-Stadt Norwich anzusehen.

Was bleibt neben schönen Motiven fürs Fotoalbum? Unter dem neuen Coach Alexander Blessin funktioniert die Umstellung auf eine flexible und pressingorientierte 3-5-2-Formation immer besser, wenngleich das Team auch an der Carrow Road bedenkliche Abstimmungsprobleme in der Anfangsphase an den Tag legte.

Während Bundesliga-Konkurrent Hoffenheim nach dem 2:2-Test gegen Norwich den Unterarmbruch von David Jurasek zu beklagen hatte, entspannt sich die Personallage bei den Kiezkickern weiter. Und während Bayern München 1993 nach einem 1:1 in Norwich aus dem Europapokal ausgeschieden war, hat St. Pauli dort nun 3:1 gewonnen – und die ganze Saison noch vor sich.

2025 soll es einen Gegenbesuch des englischen Zweitligisten in Hamburg geben. Dann aber wahrscheinlich ohne Norwichs abwanderungswilligen Stürmer Adam Idah, den die City-Fans bei seiner Einwechslung für den Ex-Bremer Josh Sargent mit Pfiffen bedachten.