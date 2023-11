Banks zurück bei St. Pauli: So geht es beim Schotten jetzt weiter

Die Rückkehr vollzog sich im Hintergrund. Am Tag nach dem Sieg des FC St. Pauli in Elversberg kehrte Scott Banks nach Hamburg zurück. Der Schotte setzt seine Reha im Trainingszentrum an der Kollaustraße fort. Seinen Trainer Fabian Hürzeler hat er schon nach wenigen Tagen beeindruckt.

„Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist und ich glaube, es tut ihm auch gut, bei der Mannschaft zu sein, weil er sich sehr wohlfühlt hier bei uns“, so Hürzeler.

Hürzeler lobt die Einstellung von Banks

Der 22-jährige Flügelspieler, Leihgabe von Crystal Palace, hatte sich am 5. Spieltag in Braunschweig (1:1) einen Kreuzbandriss zugezogen. „Natürlich ist die schwere Verletzung extrem bitter gewesen“, sagt Hürzeler, „aber er hat so eine Art an sich, an der ich merke, dass er stärker zurückkommen will und dass er sich etwas vorgenommen hat.“

Banks sei hochmotiviert, noch mehr „an seinen Schwachstellen im körperlichen Bereich“ zu arbeiten, um bei einem Comeback „gefestigter“ zu sein. „Das imponiert mir, weil er noch ein sehr junger Spieler ist. So eine Einstellung spricht Bände. Ich glaube, dass wir noch viel von ihm erwarten können.“