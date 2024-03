Baby da! Wird Zoller jetzt endlich zur St. Pauli-Verstärkung?

Mit Boulevard, Glanz und Glamour hat Simon Zoller eigentlich so gar nichts am Hut. Der zurückhaltende Profi meidet die Öffentlichkeit, so gut es eben geht, stieß jetzt aber an seine Grenzen. Grund ist die eigene Vergangenheit.

St. Paulis Angreifer ist in der Klatsch-und-Tratsch-Welt vor allem der Ex von Laura Wontorra. Und so widmeten sich Magazine und Portale wie die „Bunte“ oder „Promiflash“ nun dem 32-Jährigen, denn Zoller ist erstmals Papa geworden. Bereits am vergangenen Donnerstag hat seine Freundin Judith Babette einen kleinen Jungen zur Welt gebracht.

Das ist natürlich auch für den FC St. Pauli eine tolle Nachricht. Auch deshalb, weil Zoller, der wegen des zu erwartenden Nachwuchs einige Trainingseinheiten verpasst hatte, jetzt final bereit ist für mehr Einsätze.