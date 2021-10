Es ist eher die Ausnahme, dass Spieler, die den FC St. Pauli verlassen mussten, durften oder wollten, andernorts ihr uneingeschränktes Glück gefunden haben. Leon Flach aber ist das Paradebeispiel dafür, dass es ein erfolgreiches Kicker-Daseins außerhalb des Kiezes geben kann.

Vor gut einem halben Jahr hatten ihn die Hamburger ziehen lassen. Der defensive Mittelfeldspieler, der Anfang Januar beim 1:2 in Fürth sein erstes Profi-Tor erzielt hatte, hatte eine Offerte aus seiner Heimat vorliegen. Der gebürtige Texaner wurde von Philadelphia Union aus der MLS umworben – am Ende erfolgreich.

Stammspieler: Leon Flach liefert in Philadelphia ab

Und zwar in des Wortes wahrster Bedeutung. Der 20-Jährige, für den St. Pauli rund 250.000 Euro Ablöse kassierte, avancierte ad hoc zum Stammspieler bei Coach Jim Curtin und blüht regelrecht auf. Die bisherige Krönung gab es dann am letzten Spieltag: In seinem 27. Einsatz für Philadelphia gelang Flach der erste Treffer, es war der zum 3:0-Endstand gegen Columbus Crew.

Die Freude darüber fiel entsprechend aus, zumal Philadelphia durch den Sieg auf Tabellenplatz drei der Eastern Conference gesprungen ist und die Playoff-Ambitionen untermauerte. In der Nacht zum Sonntag wollen Flach und Union den erfolgreichen Weg fortsetzen, dann geht es zum abgeschlagenen Schlusslicht Cincinnati.