Anfragen aus der 2. Liga: Kehrt Ryo Miyaichi als Gegner zu St. Pauli zurück?

Seit einer Woche steht Ryo Miyaichis Abschied vom FC St. Pauli fest. Und auch wenn sein Vertrag erst am 30. Juni ausläuft, lotet der 28-Jährige natürlich schon seine Optionen für die Zukunft aus. Dabei steht der Flügelflitzer vor einem richtungsweisenden Schritt in seiner Karriere.

Denn nach MOPO-Informationen liegen ihm nicht nur Anfragen aus Deutschland, sondern auch aus seiner Heimat Japan vor. Miyaichi muss also entscheiden: Bleibt er in dem Land, in dem er die meiste Zeit seiner Profi-Karriere zugebracht hat (sechs Jahre bei St. Pauli) oder geht er zurück in das Land, das er 2011 mit 19 Jahren verlassen hatte, um sein Glück beim großen FC Arsenal in London zu suchen?

Ryo Miyaichi: Zurück nach Japan oder zu Zweitliga-Klub?

Aus Deutschland hat er nach MOPO-Informationen Anfragen von Zweit- und Drittligisten, sportlich könnte er sein Niveau also hier halten. Das ist aber für Miyaichi nicht der einzige entscheidende Faktor.

Der Vater zweier kleiner Kinder muss und wird mit seiner Familie besprechen, was das richtige ist für die gemeinsame Zukunft. Für eine Entscheidung darüber ist es eine Woche nach dem Abschied von St. Pauli natürlich zu früh.

Sollte der verletzungsanfällige Miyaichi sich aber für einen Verbleib in Deutschland und einen Wechsel zu einem Zweitligisten entscheiden, dann könnte er doch noch seinen verdienten Abschied am Millerntor vor Fans erhalten, den er sich gewünscht hatte.