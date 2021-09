Als er im Trainingslager in Herzlake plötzlich bei einer Einheit fehlte, äußerte Timo Schultz noch die Hoffnung, Etienne Amenyido wäre eher in Tagen denn in Wochen wieder zurück. Als der aus Osnabrück gekommene Offensivmann am Dienstag endlich wieder mit den Kollegen auf dem Rasen stand, war dann ein Vierteljahr der Entbehrung vorbei.

Der 23-Jährige absolvierte erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings, wird nach seinen Problemen mit der Achillessehne aber noch brauchen, bis er wieder bei 100 Prozent ist. Dennoch deutet sich so langsam Entspannung der Gesamtlage an.

Denn neben Amenyido war auch Jannes Wieckhoff wieder am Start, der Rechtsverteidiger absolvierte nach überstandener Erkrankung das komplette Programm. Finn Ole Becker und Sebastian Ohlsson (beide muskuläre Probleme) kamen später immerhin noch für eine Laufeinheit vor die Tür, derweil Guido Burgstaller früh wieder in die Kabine ging.

Nach Verletzung sah es beim Top-Torjäger aber nicht aus, vielmehr dürfte der Routinier, der noch keine Einheit in dieser Saison verpasst hat, geschont worden sein.

Ein Quartett fehlt St. Pauli noch länger, ein Duo musste am Mittwoch passen

Auf Christopher Avevor, Franz Roggow, Eric Smith und Igor Matanovic wird St. Pauli wohl weiterhin verzichten müssen. Zudem fehlten am Dienstag auch Leart Paqarada und James Lawrence.