Alter Schwede! St. Paulis Ahlstrand erleidet Rückschlag „zur Unzeit“

Als er im Winter aus Halmstad verpflichtet worden war, herrschte beim FC St. Pauli die Hoffnung auf eine Soforthilfe vor. Erik Ahlstrand, erstmals weit entfernt von seiner Geburts- und Heimatstadt, brauchte dann doch eine Weile, um beim FC St. Pauli anzukommen. Der Aufwärtstrend erfuhr nun allerdings einen Dämpfer.

Der vom Persönlichkeitsprofil her eher ruhige, introvertierte Schwede war am vorletzten Wochenende erstmals bei der U23 zum Einsatz gekommen, fremdelte beim 1:1 gegen Havelse aber noch merklich mit den neuen Gegebenheiten. Am Sonntag in Meppen erhielt er die zweite Chance, kam deutlich besser zurecht – um sich dann zu verletzten.

Erik Ahlstrand verletzt sich beim Spiel von St. Paulis U23

Schon nach 25 Minuten hatte Ahlstrand zwangsläufig Feierabend, nachdem er umgeknickt war. Bei der Untersuchung am Montag wurde eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk diagnostiziert, die den 22-Jährigen nun just in dem Moment zu einer Pause zwingt, in dem er zusehends Anschluss gefunden hatte.

„Verletzungen sind nie günstig, aber für Erik kommt sie zur Unzeit, weil er zuletzt auf einem guten Weg war und über die Einsätze bei der U23 Spielpraxis sammeln sollte“, stellte Sportchef Andreas Bornemann fest.