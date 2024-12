Afolayan bei St. Pauli auf neuem Level – aber Blessin stellt klare Forderung

Nein, er hat es nicht einfach. Nicht mit seinem Trainer, der den Druck groß hält in Sachen Erwartungshaltung. Und auch nicht mit den Gegenspielern. „Ich glaube, der Kieler Matchplan bestand darin, mich häufig umzutreten“, sagte Oladapo Afolayan nach dem 3:1 gegen Holstein. „Aber darauf war ich von der ersten Minute an vorbereitet.“

Weil er dem Nordrivalen schon mächtig Schmerzen bereitet hatte in den drei Zweitliga-Duellen der vergangenen beiden Jahre. Vier Tore und eine Vorlage lautet die beachtliche Bilanz des Engländers gegen die Störche, gegen die er nun im vierten Duell zwar ohne Scorer-Punkt geblieben war, was er angesichts des vierten Sieges gegen die KSV prima verkraften konnte.

Alexander Blessins Umstellung hilft Dapo Afolayan

Zudem war Afolayan durchaus ein entscheidender Faktor gewesen am Freitagabend, an den ersten beiden Treffern war er in der Entstehung maßgeblich beteiligt. Geholfen hatte ihm dabei eine frühe Umstellung von Alexander Blessin, der ihn von der rechten Bahn auf die linke beordert hatte, derweil Morgan Guilavogui den umgekehrten Weg nahm. „Mir hat es gerade in den ersten Minuten nicht gefallen“, sagte der Trainer. „Da ist Morgan immer zu kurz gekommen und hätte sich eigentlich höher anbieten sollen, um direkt in die 1:1-Situation zu kommen. Er ist dann immer ausgewichen und wollte ihn auf seinem rechten Fuß haben. Dann habe ich gesagt, das macht Dapo im Normalfall besser. Und das hat er dann klar in den Momenten gemacht.“

Überhaupt fand der 51-Jährige explizit lobende Worte für seinen Wirbelwind, und das war nicht immer so. „Ich habe Dapo viel kritisiert“, sagte Blessin in Bezug auf die Vergangenheit. „Er hatte vorher immer so Höhen und Tiefen inklusive Nachlässigkeiten in der Rückwärtsarbeit, da hab ich das auch hart angesprochen.“ Und Afolayan hat sich das offenbar zu Herzen genommen.

„Er hat Tore mit vorbereitet, immer wieder Nadelstiche gesetzt und war einfach griffig“, lobte Blessin, der sich mit einem gelungenen Auftritt seines Schützlings aber nicht zufriedengeben will: „Ich habe zu ihm gesagt, dass das das Level ist, wo ich jetzt die Messlatte anlegen werde bei ihm“, erklärte er. „Die Leistung will ich öfter von ihm sehen, dann ist er extrem wichtig für die Mannschaft.“