Ärger über „Schlampigkeit“ – doch am Ende jubeln St. Paulis Australier

Während St. Paulis „Europäer“ erst am Donnerstagabend um EM-Tickets kämpften, tat das braun-weiße Australien-Duo schon Stunden zuvor einen weiteren Schritt Richtung WM 2026. Jackson Irvine und Connor Metcalfe gewannen mit den „Socceroos“ mit 2:0 gegen den Libanon.

Keanu Baccus (5.) und Kye Rowles (54.) trafen zum Favoritensieg, der vor 27.000 Zuschauer:innen in Sydney gegen Ende ins Wackeln geriet. „Das können wir eigentlich besser“, bilanzierte Metcalfe und ärgerte sich über „Schlampigkeit und individuelle Fehler“.

Weil sich auf dem holprigen Rasen gleich zwei Australier noch vor der Pause verletzten, rotierte Metcalfe von der rechten auf die linke Außenbahn. Die verbesserungswürdigen Platzverhältnisse, die er von der Kollaustraße gewohnt ist, verfolgen den Mittelfeldspieler offenbar bis „Down Under“. Ob Australien wie St. Pauli eine Trainingswoche auf Mallorca einschiebt?

Erst mal fehlt dafür die Zeit. Am Dienstag treten Irvine und Co. zum Rückspiel gegen den Libanon an.