Bereits im Sommer standen Jakub Bednarczyk und Yi-Young Park auf der Liste der Profis, die den FC St. Pauli verlassen könnten. Daraus wurde ebenso wenig etwas wie bei Luis Coordes, der sich in der Vorbereitung auf die laufende Spielzeit bei den Profis nicht durchsetzen konnte. Alle drei fristen nun ein Regionalliga-Dasein statt, wie es ihre Arbeitspapiere vermuten ließen, oben mitzuwirken.

Und dabei dürfte es aller Voraussicht nach bis zum Ende der Verträge, die jeweils im Sommer auslaufen, bleiben. Die U23 von Trainer Joachim Philipkowski ist auf das Trio angewiesen, das unterschiedlich oft und erfolgreich auflief.

St. Pauli: Was passiert mit Bednarczyk, Park und Coordes?

Am meisten Spielzeit erhielt Dauerbrenner Jakub Bednarczyk, der in allen 18 Spielen auflief, zwei Tore erzielte und drei auflegte. Verteidiger Park kommt auf 13 Partien und einen Treffer, Offensiv-Allzweckwaffe Coordes auch wegen einer Rotsperre auf nur zwölf Partien und ein Tor.

In der Nord-Gruppe der in diesem Jahr zweigeteilten Regionalliga Nord steht die zweite Mannschaft des FC St. Pauli auf Rang acht und damit im kommenden Jahr vor der Abstiegsrunde. Und hier soll das für Regionalliga-Verhältnisse gut bezahlte Trio helfen, den Gang in die Fünftklassigkeit abzuwenden.

Die sportliche Leitung plant mit Coordes, Bednar­czyk und Park bis zum Sommer, drängt im Winter daher auf keinen Wechsel, wenngleich eine Luftveränderung für Coordes grundsätzlich darstellbar wäre. Bisher fehlen nach MOPO-Informationen aber Angebote für den Nationalspieler der Dominikanischen Republik, was sich aber im Laufe des Januars natürlich ändern könnte.